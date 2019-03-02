Гвардиола подтвердил, что Манчестер Сити летом планирует приобрести игрока на позицию Зинченко

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола сообщил, что клуб летом попытается купить левого защитника из-за частых травм Бенджамина Менди.

"На сегодняшний день он не в форме. Дело не в английском футболе, он просто не может играть. Менди травмирован уже в течение двух сезонов, значит, возможен и третий.

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Надеюсь, этого не произойдет, мы работаем над этим, но факт в том, что мы могли на него рассчитывать только в нескольких играх. Такова реальность. Я не знаю, что произойдет, но мы думаем о возможности найти кого-то в данной ситуации.

Я думаю, что есть три или четыре позиции, которые мы должны укрепить летом. У нас есть некоторые идеи. Я не знаю, что произойдет, но да, есть вариант покупки игрока на позицию Менди", – цитирует Гвардиолу Sky Sports.

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Напомним, что украинец Александр Зинченко действует в Манчестер Сити преимущественно на позиции левого защитника, сыграв за "горожан" в нынешнем сезоне 17 матчей во всех турнирах.