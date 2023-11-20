Менди подал на Манчестер Сити в суд за невыплату заработной платы. Об этом информирует Sky Sports.

Изгнанник Ман Сити, которого обвиняли в изнасиловании, нашел новый клуб

"Горожане" перестали выплачивать французу зарплату в размере 100 тысяч фунтов стерлингов в неделю, после того, как в 2021 году ему были предъявлены обвинения в изнасиловании. Игрок добивается возврата зарплаты, которую ему не платили до конца его контракта – до июня 2023 года.

В начале этого года Менди был признан невиновным по всем пунктам обвинения.

Менди стал самым дорогим защитником Премьер-лиги, когда Ман Сити в 2017 году заплатил за него Монако 52 миллиона фунтов. Он выиграл с командой Гвардиолы 3 чемпионства и придумал для неё новое прозвище – "акулы".

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