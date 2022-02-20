Чемпионат Венгрии, 21-й тур

Кишварда – Пакш – 3:3

Голы: Мешанович, 4, Мельник, 12, Асани, 75 – Папп, 44, 45+6, Беде, 71

Нереализованный пенальти: Адам, 45+6 (Пакш)

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В очередном туре венгерского первенства Кишварда потеряла очки в матче с Пакшем. Хозяева забили уже в начале матча, а затем свое слово сказал украинский полузащитник Богдан Мельник, которому выстрелом в девятку удалось удвоить счет, забив третий гол в сезоне. За минуту до перерыва Пакш один гол отквитал, а в добавленное к первому тайма время заработал право на пенальти, который реализовал со второй попытки.

На экваторе второй сорокапятиминутки гости сумели выйти вперед, но через четыре минуты пропустили и поединок завершился боевой ничьей. К слову, в составе Кишварды весь матч провел еще один украинец – Антон Кравченко. Голкипер Артем Одинцов остался в запасе.

После 21-го тура Кишварда идет в турнирной таблице третьей – от лидера (Ференцвароша) она отстает всего на 2 очка.

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