Чемпіонат Угорщини, 21-й тур

Кішварда – Пакш – 3:3

Голи: Мешановіч, 4, Мельник, 12, Асані, 75 – Папп, 44, 45+6, Беде, 71

Нереалізований пенальті: Адам, 45+6 (Пакш)

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У черговому турі угорської першості Кішварда втратила очки у матчі з Пакшем. Господарі забили вже на початку матчу, а згодом своє слово сказав український півзахисник Богдан Мельник, якому пострілом у дев'ятку вдалося подвоїти рахунок, забивши третій гол в сезоні. За хвилину до перерви Пакш один гол відквитав, а у доданий до першого тайму час заробив право на пенальті, який реалізував з другої спроби.

На екваторі другої сорокап'ятихвилинки гості зуміли вийти вперед, але за чотири хвилини пропустили і поєдинок завершився бойовою нічиєю. До слова, у складі Кішварди весь матч провів ще один українець – Антон Кравченко. Голкіпер Артем Одінцов залишився у запасі.

Після 21-го туру Кішварда йде у турнірній таблиці третьою – від лідера (Ференцвароша) вона відстає всього на 2 очки.

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