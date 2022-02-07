Богдан Мельник признан самым эффективным в своей команде по итогам последнего тура венгерского первенства.

Украинский полузащитник Кишварды Богдан Мельник попал в топ-11 лучших игроков по мотивам 19-го тура чемпионата Венгрии, сообщает официальный сайт Фехервара. Наш легионер помог своей команде одолеть Гонвед и получил второй лучший балл по версии InStat.

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Мельник забил решающий гол в матче на 68-й минуте, вырвав для Кишварды победу 3:2. К слову, первый гол в ворота Гонведа оформил еще один украинец Антон Кравченко. В рамке ворот весь матч отстоял Антон Одинцов, а Михаил Готра остался в запасе.

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Победа позволила Кишварде подняться на третье место чемпионата Венгрии, сравнявшись по очкам с Ференцварошем. От первого места и пропуска в Лигу чемпионов "четверка украинцев" отстает всего на два пункта.

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