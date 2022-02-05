Чемпионат Венгрии, 19 тур

Фехервар – Дебрецен – 1:2

Голы: Алеф, 42 – Сечи, 45, 87

В составе Фехервара вышли сразу три представителя Украины – Иван Петряк, Богдан Леднев и Артем Шабанов. Для последнего это был дебют за венгерскую команду. Евгений Макаренко поединок пропускал. Фехервар идет 4-м и еще надеется на возвращение в борьбу за чемпионство, но после поражения в прошлом туре отставание от Кишварды с Ференцварошем выросло до 9-ти очков. Дебрецен борется за выживание – 10-е место и 19 баллов.

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Именно украинские крылья атаки хозяев создали первый опасный момент. На 11-й минуте Петряк упал в борьбе с соперником на линии штрафного. Удар со стандарта приняла на себя стенка, а добивание Леднева было неудачным. Еще один длинный пас на быстрого Петряка – Иван не реализовал выход один на один, но рефери сигнализировал об офсайде.

Выделялись украинские атакующие хавы на старте поединка, а вот у Артема Шабанова работы не было. Дебрецен практически не ходил вперед, поэтому Артем попадал в объективы штанга на пару с кипером спасли Дебрецен.

На 32-й минуте хозяева, казалось, заслуженно вышли вперед. Гол получился "украинским". Леднев вошел в штрафную, обыграл защитника и прострелил на Дардая. Тот умно пропустил на Петряка, а Иван в касание открыл счет. VAR почему-то решил отменить гол, хотя никаких оснований для такого решения повторы так и не показали. Оффсайда, как и фола, не было.

Судейский цирк продолжился – Петряка откровенно схватили, сорвав выход один на один, но рефери не свистнул даже нарушение правил. Украинский арбитраж после такого – эталонное судейство, без иронии.

В конце концов, Леднев таки отдал свой голевой пас – дебютный в Венгрии. Арендованный динамовец подал угловой, а Алеф выиграл воздух и направил мяч в сетку. Казалось, Фехервар выиграет первый тайм, но гости неожиданно забили в ответ. Сечи ударом из-за пределов штрафной попал в верхний угол. Шабанов был ближе всех к автору гола, но заблокировать роковой удар не сумел.

На старте второго тайма "красные" продолжили давить. Леднев классно в разрез отдавал на Дардая – чуть-чуть засильно. Шабанов длинным пасом нашел Него, прострел которого прервали в последний момент. Леднев на 58-й минуте ушел с поля, проведя очень приличный поединок. Два ассиста, один из которых отменили только из-за не слишком понятного решения арбитра.

Постепенно острота у ворот Дебрецена исчезла, а Артем Шабанов отметил свой дебют желтой карточкой. Ближе к концу игры гости начали активнее идти вперед, а одна из немногих их контратак завершилась голом Сечи на 87-й минуте. Без острых пасов и проходов динамовца хозяева не смогли создать хотя бы один момент.

Второе подряд поражение Фехервара, которое существенно бьет по чемпионским амбициям клуба – не забываем об удивительных судейских решениях в первом тайме. А вот Дебрецен набрал 22 пункта и поднялся сразу на 8-е место.

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