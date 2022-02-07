Как известно, в матче 19-го тура Фехервар на собственном поле неожиданно уступил Дебрецену. Хозяева усилиями Алефа вышли вперед за три минуты до завершения первого тайма, однако пропустили "гол в раздевалку" и ушли на перерыв при ничейном счете.

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В конце матча гостям удалось шокировать соперника вторым голом и значительно улучшить свое турнирное положение. Однако поражения могло бы и не быть, если бы арбитр внимательнее отнесся к эпизоду в середине первого тайма.

На 32-й минуте (при счете 0:0) украинский дуэт вывел Фехервар вперед. Леднев получил мяч на правом фланге, на линии по-бразильски обыграл двух защитников и зряче прострелил на Петряка. Иван с района одиннадцатиметровой отметки бильярдным ударом переправил мяч в правый угол впритирку со штангой. Фантастическая комбинация и не менее красивый гол! Однако, арбитр к удивлению свистнул и побежал смотреть VAR. В результате гол был отменен, хотя повторы показали, что никаких оснований для такого решения не было.

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