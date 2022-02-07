Український півзахисник Кішварди Богдан Мельник потрапив у топ-11 найкращих гравців за мотивами 19-го туру чемпіонату Угорщини, повідомляє офіційний сайт Фехервара. Наш легіонер допоміг своїй команді здолати Гонвед і отримав другий найкращий бал за версією InStat.

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Мельник забив вирішальний гол у матчі на 68-й хвилині, вирвавши для Кішварди перемогу 3:2. До слова, перший гол у ворота Гонведа оформив ще один українець Антон Кравченко. У рамці воріт увесь матч відстояв Антон Одінцов, а Михайло Готра залишився у запасі.

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Перемога дозволила Кішварді піднятися на третю сходинку чемпіонату Угорщини, зрівнявшись за очками з Ференцварошем. Від першого місця і перепустки у Лігу чемпіонів "четвірка українців" відстає всього на два пункти.

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