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Меликян: Для Львова хорошо, что матч без зрителей, потому что у Карпат хорошая поддержка

08:54 3 Читати українською
Меликян: Для Львова хорошо, что матч без зрителей, потому что у Карпат хорошая поддержка
Львов – Карпаты / Фото из открытых источников

Главный тренер Львова Егише Меликян поделился ожиданиями от матча с Карпатами в очередном львовском дерби.

 

"Для нас хорошо, что матч пройдет без зрителей, ведь у Карпат хорошие болельщики, хорошая поддержка, а этого они не будут чувствовать в субботу.

Трое игроков Карпат могут восстановиться накануне львовского дерби – среди них двое зимних новичков

Дерби на прошлой неделе прошло не так, как мы хотели. Я игрой недоволен, это не наша игра была. Но мы сделали выводы, к этому матчу готовимся по-другому. Надеюсь, план сработает, возьмем три очка, как и ожидаем", – сказал Меликян в комментарии Футбол NEWS.

Напомним, сегодня, 14 марта, в рамках 23 тура чемпионата Украины состоится "львовское дерби" – Львов будет принимать Карпаты. Начало матча в 14:00.

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Львов Львов Егише Меликян Егише Меликян Львов - Карпаты Карпаты Карпаты УПЛ
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