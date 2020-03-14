Меликян: Для Львова хорошо, что матч без зрителей, потому что у Карпат хорошая поддержка

Главный тренер Львова Егише Меликян поделился ожиданиями от матча с Карпатами в очередном львовском дерби.

"Для нас хорошо, что матч пройдет без зрителей, ведь у Карпат хорошие болельщики, хорошая поддержка, а этого они не будут чувствовать в субботу.

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Дерби на прошлой неделе прошло не так, как мы хотели. Я игрой недоволен, это не наша игра была. Но мы сделали выводы, к этому матчу готовимся по-другому. Надеюсь, план сработает, возьмем три очка, как и ожидаем", – сказал Меликян в комментарии Футбол NEWS.

Напомним, сегодня, 14 марта, в рамках 23 тура чемпионата Украины состоится "львовское дерби" – Львов будет принимать Карпаты. Начало матча в 14:00.

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