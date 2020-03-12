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Трое игроков Карпат могут восстановиться накануне львовского дерби – среди них двое зимних новичков

21:23 22 Читати українською
Трое игроков Карпат могут восстановиться накануне львовского дерби – среди них двое зимних новичков
Василий Прийма / фото ФК Карпаты

Львовские Карпаты обнародовали новости клубного лазарета перед поединком против Львова.

 

Дийе, Деда и Якимец пропустят дерби против Львова, информирует официальный сайт Карпат. Отмечается, что сенегальский форвард не сыграет из-за дисквалификации, тогда как другие двое работают индивидуально.

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Зато близки к полному восстановлению после повреждений Прийма, Танчик и Веремиенко. Интересно, что последние двое еще не появлялись в форме Карпат в официальных матчах в 2020 году и имеют шанс сыграть за "львов" уже во львовском дерби.

Напомним, поединок 23-го тура УПЛ Львов – Карпаты состоится 14 марта, начало в 14:00.

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