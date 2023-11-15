"Приблизился ли Квасница к национальной сборной? Не знаю, это вопрос к Сергею Реброву, не ко мне.

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Я не люблю много говорить индивидуально об игроках, потому что они все еще довольно молоды, все еще не в национальной сборной. Кваснице, как и всем остальным игрокам, нужно продолжать работать.

Его следующий шаг – приехать в молодежную сборную, провести хорошую сессию тренировок и стараться сыграть как можно больше времени. Все игроки, которые есть в молодежке, очень серьезно к этому относятся, и нужно также серьезно относиться к своей игре – становиться лучше на каждой тренировке, учиться, задавать вопросы", – сказал Мельгоса в комментарии Суспільне Спорт.

Напомним, в последних трех матчах молодежной сборной Украины Квасница был настоящим джокером команды, выходя на последние минуты: в матче с ирландцами он ассистировал Виталию Роману, а в поединках с Люксембургом и Англией забивал сам (у чемпионов Европы украл ничью уже в добавленное время).

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