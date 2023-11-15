"Чи наблизився Квасниця до національної збірної? Не знаю, це питання до Сергія Реброва, не до мене.

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Я не люблю багато говорити індивідуально про гравців, бо вони все ще доволі молоді, все ще не в національній збірній. Квасниці, як і усім іншим гравцям, потрібно продовжувати працювати.

Його наступний крок – приїхати в молодіжну збірну, провести хорошу сесію тренувань і намагатися зіграти якомога більше часу. Усі гравці, що є в молодіжці, дуже серйозно до цього ставляться, і потрібно також серйозно ставитися до своєї гри – ставати кращим на кожному тренуванні, вчитися, ставити запитання", – сказав Мельгоса у коментарі Суспільне Спорт.

Нагадаємо, в останніх трьох матчах молодіжної збірної України Квасниця був справжнім джокером команди, виходячи на останні хвилини: у матчі з ірландцями він асистував Віталію Роману, а в поєдинках з Люксембургом та Англією забивав сам (у чемпіонів Європи вкрав нічию вже у доданий час).

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