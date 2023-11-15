Мельгоса оцінив шанси лідера Руха на виклик у національну збірну України – він став справжнім джокером молодіжки
Головний тренер молодіжки Унаї Мельгоса поділився думками щодо форварда Руха Іллі Квасниці.
"Чи наблизився Квасниця до національної збірної? Не знаю, це питання до Сергія Реброва, не до мене.
Ребров вирішив долю форварда Динамо на матч з Італією – наставник молодіжної збірної України розкрив усі карти
Я не люблю багато говорити індивідуально про гравців, бо вони все ще доволі молоді, все ще не в національній збірній. Квасниці, як і усім іншим гравцям, потрібно продовжувати працювати.
Його наступний крок – приїхати в молодіжну збірну, провести хорошу сесію тренувань і намагатися зіграти якомога більше часу. Усі гравці, що є в молодіжці, дуже серйозно до цього ставляться, і потрібно також серйозно ставитися до своєї гри – ставати кращим на кожному тренуванні, вчитися, ставити запитання", – сказав Мельгоса у коментарі Суспільне Спорт.
Нагадаємо, в останніх трьох матчах молодіжної збірної України Квасниця був справжнім джокером команди, виходячи на останні хвилини: у матчі з ірландцями він асистував Віталію Роману, а в поєдинках з Люксембургом та Англією забивав сам (у чемпіонів Європи вкрав нічию вже у доданий час).
Україна переможно почала відбір Євро-2024 – форвард Динамо і вінгер Сандерленда принесли важкі 3 очки з господарями