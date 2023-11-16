"Не знаю, почему тренер решил дать ему игровое время в АПЛ. Думаю, многие вещи сложились. То есть, не думаю, что это напрямую связано с его игрой за молодежную сборную, что он здесь сыграл хорошо. Думаю, это из-за того, что он хорошо работает в своей команде и самое важное, что понимает требования.

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Но выступление за сборную – это также возможность показать себя. Когда игроки находятся в молодежке, то играют против хороших команд. Конечно, последний матч против Англии имел серьезное влияние, но и когда мы будем играть против Люксембурга или Азербайджана – все будут смотреть на них. Не только я, но и Сергей Ребров, другие тренеры. Это хороший шанс для игроков", – сказал Мельгоса в комментарии Суспільне Спорт.

Напомним, в текущем сезоне Ярмолюк уже 5 раз сыграл за главную команду Брентфорда, результативными действиями не отличался.

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