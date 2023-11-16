"Не знаю, чому тренер вирішив дати йому ігровий час в АПЛ. Думаю, багато речей склалися. Тобто, не думаю, що це напряму пов'язано з його грою за молодіжну збірну, що він тут зіграв добре. Думаю, це через те, що він добре працює у своїй команді і найважливіше, що розуміє вимоги.

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Але виступ за збірну – це також можливість показати себе. Коли гравці перебувають в молодіжці, то грають проти хороших команд. Звісно, останній матч проти Англії мав серйозний вплив, але й коли ми гратимемо проти Люксембургу чи Азербайджану – усі дивитимуться на них. Не лише я, але й Сергій Ребров, інші тренери. Це хороший шанс для гравців", – сказав Мельгоса у коментарі Суспільне Спорт.

Нагадаємо, у поточному сезоні Ярмолюк вже 5 разів зіграв за головну команду Брентфорда, результативними діями не відзначався.

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