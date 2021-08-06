Олимпиада-2020, футбольный турнир, матч за третье место

Мексика – Япония – 3:1

Голы: Кордова, 13 (пен.), Васкес, 22, Вега, 58 – Митома, 78

Начало матча сложилось для хозяев просто ужасно. Эндо подцепил Вегу на линии штрафной, и рефери указал на "точку". Себастьян Кордова уверенно реализовал наказание.

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В середине тайма мексиканцы удвоили свое преимущество. Тот же Кордова со штрафного подал на голову центрбеку Васкесу, который расстрелял сетку ворот Тани. После этого Япония создала несколько острых моментов, однако 36-летний Очоа был твердо настроен принести своей стране медали. Сомнений в этом не осталось на 58-й минуте, когда "самураи" на стандарте снова проиграли второй этаж – на этот раз наказывал Вега. Митома спас Японию от разгромного поражения, но не более того.

Добавим, что решающий матч Олимпиады состоится завтра, 7 августа. В 14:30 по киевскому времени Бразилия и Испания начнут поединок за золотые медали.

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