Олімпіада-2020, футбольний турнір, матч за третє місце

Мексика – Японія – 3:1

Голи: Кордова, 13 (пен.), Васкес, 22, Вега, 58 – Мітома, 78

Початок матчу склався для господарів просто жахливо. Ендо підчепив Вегу на лінії карного майданчика, і рефері вказав на "позначку". Себастьян Кордова впевнено реалізував покарання.

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В середині тайму мексиканці подвоїли свою перевагу. Той-таки Кордова зі штрафного подав на голову центрбеку Васкесу, який розстріляв сітку воріт Тані. Після цього Японія створила кілька гострих моментів, однак 36-річний Гільєрмо Очоа був твердо налаштований принести своїй країні медалі. Сумнівів у цьому не залишилось на 58-й хвилині, коли "самураї" на стандарті вкотре програли другий поверх – цього разу карав Вега. Мітома врятував Японію від розгромної поразки, але не більше.

Додамо, що вирішальний матч Олімпіади відбудеться завтра, 7 серпня. О 14:30 за київським часом Бразилія та Іспанія розпочнуть поєдинок за золоті медалі.

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