"Футбол 24" знакомит с Даяной Ястремской, которая попала в допинговый скандал из-за незащищенного секса и представила Украину в теннисе на Олимпийских играх в Токио.

Уроженка Одессы Даяна Ястремская завоевала свой первый профессиональный титул еще в 15 лет на 25-тысячном турнире ITF в Бразилии (2015-й). В 16 лет она пробилась в финал юношеского Уимблдона (2016-й) и Открытого чемпионата Австралии. А уже в 2018-м юная Ястремская сенсационно победила на престижных соревнованиях WTA в Гонконге.

Неудивительно, что в этом году Даяна отправилась на Олимпийские игры в Токио в составе сборной Украины. На Олимпиаде-2020 теннисистке не удалось попробовать медаль на вкус. Она выбыла еще в первых кругах одиночных и парных женских соревнований. К слову, на токийских Играх атлетка даже сыграла в паре с Элиной Свитолиной. Огромная популярность, на удивление, пришла к Ястремской уже после Олимпиады – в августе Международная федерация тенниса (ITF) сняла со спортсменки обвинения относительно допингового дела.

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Еще в начале января 2021-го теннисистку заподозрили в употреблении запрещенного препарата – местеролона. Немецкое издание Der Spiegel опубликовало предположение, что Даяна могла "подцепить" допинг во время полового акта. Однако отец украинки отрицал эту информацию и даже угрожал журналистам судом. Позже Ястремская подтвердила эту версию, а в начале августа ее приняла Международная федерация тенниса.

Даяна и ее парень утверждают, что накануне допинг-теста вместе провели ночь. Они, якобы, занимались сексом дважды – ночью и утром. За несколько часов после последнего акта она сдала тест, не зная, что ее бойфренд принимает препарат из "черного списка" ВАДА. Теннисистка даже прошла проверку на полиграфе, которая с вероятностью более 99% подтвердила, что она никогда намеренно не использовала запрещенные вещества. Концентрация местеролона в ее анализах была незначительной, а в образце волос препарата совсем не обнаружили. Это означало, что атлетка не употребляла вещество систематически.

Даяна даже могла безнаказанно избежать допинг-пробы в тот день, ее наказанием стало бы лишь предупреждение. Кроме того, препарат местеролон вредит женщинам, а среди теннисистов его и вовсе не принято употреблять для улучшения своих спортивных результатов.

Половая жизнь второй ракетки Украины, скорее всего, осталась бы личным делом Ястремской, если бы она не провалила тест. Но благодаря этому курьезу популярность Даяны изрядно возросла. Подписчики 21-летней теннисистки в Instagram называют ее "Новым секс-символом украинского спорта" и мотивируют к покорению наивысших кортов мира.

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