Украинский спортсмен Алексей Середа прошел в полуфинал прыжков в воду на Олимпийских играх в Токио.

Уроженец Николаева занял 6-е место в квалификации, благодаря чему получил путевку в полуфинал мужских олимпийских соревнований по прыжкам в воду с вышки (10 метров).

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Алексей Середа стал первым в истории Украины прыгуном в воду, который преодолел этап квалификации. 15-летний спортсмен продолжит борьбу за финал в следующей стадии.

Отметим, на Олимпиаде в Токио Середа представляет Луганскую область. В 2021 году Алексей стал чемпионом Европы в синхронных прыжках с 10-метровой вышки. Полуфинал олимпийского турнира с участием украинца состоится 7 августа в 04:00 по киевскому времени.

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