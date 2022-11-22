В третий игровой день ЧМ-2022 свои выступления на Мундиале начала Польша – команда, которую на турнире будут поддерживать немало украинцев. Именно поляки первыми подставили нам плечо помощи после полномасштабного нападения России 24 февраля. Первым соперником "Кадры" стала Мексика, которая на последних семи чемпионатах мира выходила из группы. Правда, сразу же вылетала в 1/8 финала. Поляки же последний раз играли в плей-офф чемпионатов мира еще в 1986 году – интересно, что этот турнир проходил как раз в Мексике.

Ожидалось, что Польша и Мексика будут бороться за второе место группы С, но сенсационное поражение Аргентины от Саудовской Аравии крайне запутало ситуацию в квартете. Победитель поединка первого тура делал серьезный шаг к плей-офф.

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Для Роберта Левандовски – 34-летнего лидера и главной звезды сборной Польши – это был четвертый поединок на Мундиалях. В 2018-м в стране 404 звездный нападающий не забил ни одного гола и, очевидно, рассчитывал прервать неприятную серию в поединке с крепкой Мексикой. Нападающий Барселоны вышел с капитанской повязкой (не в цветах Украины, которую ему передал Андрей Шевченко) и сформировал атакующий тандем с представителем Наполи Пётром Зелиньски.

Еще в момент исполнения государственных гимнов обеих стран сложилось ощущение, что Мексика играет дома – Алексис Вега даже заплакал. Похоже, многие настоящие мексиканцы, а не массовки в виде купленных "фанатов", преодолели половину земного шара, чтобы поддержать команду Херардо Мартино в Катаре. Любое удачное действие "ацтеков" срывало овации на трибунах, тогда как атаки "Кадры" встречали громким свистом.

Именно мексиканцы создали первый момент. Кивиор ошибся на своей половине, Лосано перехватил мяч и прострелил в штрафную, где Вега не смог пробить. Польша ответила тремя угловыми, один из которых завершился заблокированным ударом Левандовски. На 12-й минуте опасно пробил Эктор Морено, но ассистент арбитра поднял флажок – офсайд. Залевски разогнал контратаку Польши, но отдал очень неудачно на Левандовски. Звезда Барселоны не сумела обработать мяч. В общей сложности, первую четверть довольно динамичного матча несколько лучше провели мексиканцы – их единственный момент был куда острее, а владение мячом составило солидные 63:37.

Во второй половине тайма Мексика добавила. На 26-й минуте "ацтеки" создали еще один шанс. Лосано снова разогнал атаку правым флангом, Эррера навесил на Вегу, который перевисел Кеша и пробил голой. Рядом со стойкой! И тут же Гальярдо выбежал по левому флангу на ворота Щенсны, опередил кипера, но сфолил против защитника. Быстрые рывки мексиканцев флангами то и дело ставили поляков в тупик. Занервничал и Щенсны, выпустивший мяч из рук в не самой сложной ситуации.

Наконец, 0:0 – итог первого тайма с определенным преимуществом Мексики. Если подопечные Мартино взрывались хотя бы эпизодически, то Польша разочаровала, особенно в атаке. Роберт Левандовски и Ко не создали абсолютно ничего. Лишь один удар в створ на две команды, которые и близко не наиграли на забитый гол.

Старт второго тайма снова был за Мексикой. Сначала Щенсны сыграл на выходе после острой подачи углового, а затем Войцех вступил в игру, парировав удар Лосано. А дальше последовал очень спорный эпизод.

Левандовски самостоятельно по-регбийному едва не прорвался сквозь защиту "ацтеков", однако своевременный выход ветерана Гильермо Очоа спас латиноамериканцев от неприятностей. Но на этом момент не завершился. Арбитр пошел смотреть повтор на предмет пенальти и назначил его! Эррера был более активным в обоюдной борьбе с Робертом, потянув его за футболку. Желтая карточка и пенальти. Левандовски получил фантастический шанс забить свой первый гол на чемпионатах мира и... не использовал его. Удар форварда в правый от себя угол парировал 37-летний Гильермо Очоа!

Мексика едва не наказала на 64-й. Мартин подставил голову под удар Альвареса – суперсейв Щенсны, который впервые по-настоящему спас Польшу. У подопечных Михневича на протяжении следующих 10-ти минут была лишь контратака, и та не завершилась ударом по воротам. Были еще два удара Крыховяка – один заблокирован, другой неточен. Все.

0:0 – Польша провела очень невнятный матч, но именно "Кадра" упустила лучший шанс вырвать победу. Роберт Левандовски продлил свою безголевую серию на чемпионатах мира – даже пенальти не помог лидеру поляков забить свой первый мяч на Мундиалях. Гильермо Очоа, о котором вспоминают раз в 4 года (для кипера Мексики это уже 5-й чемпионат мира) стал героем. Идеальный результат для сборной Аргентины, которая может немного выдохнуть после сенсационной неудачи с Саудовской Аравией.

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