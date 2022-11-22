Чемпионат мира-2022, группа С, 1-й тур

22 ноября, 18:00, г. Доха, стадион "974"

Главный арбитр: Крис Бит (Австралия)

Телетрансляция: MEGOGO, Суспільне

Как-то становится грустно от того факта, что Польша сыграет на ЧМ-2022, а Украина – нет. Нынешняя "Кадра" не намного сильнее нашей сборной, да и административных проблем там тоже было немало. В частности, главный тренер Пауло Соуза покинул национальную команду за полгода до матчей плей-офф квалификации, а одним из фаворитов на пост коуча называли Андрея Шевченко.

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В конце концов, руководителем "бело-красных" назначили Чеслава Михневича – никто этого не понял, ведь данный специалист в предыдущем сезоне умудрился отправить чемпионскую Легию в зону вылета. Правда, в Лиге Европы его подопечные наоборот феерили. Так или иначе, коуч выполнил свою первоочередную задачу, прорвавшись на ЧМ-2022 благодаря победе над Швецией.

Пока что трудно сделать дальновидные выводы по силе сборной Польши. Ее результаты очень неоднозначны: в Лиге наций "Кадра" набрала 7 очков, имея в соперниках Бельгию и мощные Нидерланды, однако побед было всего две – обе над "мертвым" Уэльсом. Была ничья с "оранье" (2:2), но был и разгром 1:6 от "красных дьяволов".

Товарняк против Чили перед Мундиалем завершился минимальной победой, добытой благодаря позднему голу Пйонтека – хотя этот соперник ныне довольно слаб. Результаты, в принципе, коррелируют с уровнем футбола поляков. Феерии команда не демонстрировала, но и явных провалов в их игре не заметно. Чеслав Михневич не проводил ярких экспериментов, просто поддерживая порядок.

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В кадровом плане ситуация похожая. У "бело-красных" не самый крутой состав ("Кадра" имела и лучшие заявки), но лидеры демонстрируют впечатляющую форму. Зелински с 6 голами и 7 ассистами ведет Наполи к Скудетто, Щенсны держит на себе Ювентус, Милик с 6 голами за "бьянконери" тоже выглядит круто, а о Левандовски даже нет смысла что-то говорить.

Посмотрим, как все это проявит себя на фоне Мексики. Соперник очень серьезный. Начиная с 1986 года, "ацтеки" не пропустили ни одного чемпионата мира (кроме ЧМ-1990, на который сборная получила дисквалификацию), причем они всегда выходили из группы. Трудно вспомнить, когда этот коллектив демонстрировал ужасный футбол – "El Tri" всегда играли жестко, плотно, агрессивно и технично.

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Данные характеристики никуда не делись. Мексика под руководством Херардо Мартино выдала мощную квалификацию к ЧМ-2022, заняв второе место – Канада расположилась выше только благодаря лучшей разнице голов. Правда, победить США и "трехлистников" в отборе так и не удалось. В Золотом Кубке КОНКАКАФ-2021 "ацтеки" дошли до финала, выбив канадцев и минимально уступив США (американцы забили на 117-й минуте).

"Товарняки" перед катарским Мундиалем не впечатляют результатами – 9 матчей, 3 победы, поражения от Уругвая, Парагвая, Швеции и Колумбии. Правда, осенняя часть спаррингов (а это почти половина поединков) прошла без европейских легионеров (или почти без них). Из сильных оппонентов мексиканцы били только Нигерию еще полгода назад.

В кадровом плане у мексиканцев всегда все было в порядке. Тут и фантастический Лосано из Наполи, и могучий Рауль Хименес из Вулверхэмптона, и Андрес Гуардадо из Бетиса (он вообще когда-нибудь состарится?). Впрочем, большинство фанов включает поединки этой сборной лишь ради одного человека – Гильермо Очоа.

Голкипер-феномен, о котором вспоминают раз в четыре года, когда он выдает очередной десяток суперсейвов за матч, однозначно выйдет в основе. Обидно, что он за всю свою карьеру так и не сыграл в каком-то нормальном клубе, но в этом и есть его уникальность. Надеемся, чемпионат мира подарит нам очередную серию большого шоу.

"Ацтеки" являются главными конкурентами в битве за второе место (первое с большой вероятностью заберет Аргентина), поэтому на поле обе команды выйдут максимально заряженными. Осечка в Лусаиле может стоить выхода из группы.

Ориентировочные составы на матч Мексика – Польша

Мексика: Очоа – Гальярдо, Морено, Монтес, Санчес – Гуардадо, Эррера, Альварес – Вега, Мартин, Лосано

Польша: Щенсны – Кивиор, Глик, Беднарек – Залевски, Шиманьски, Зелиньски, Крыховяк, Берешиньски – Левандовски, Милик

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Букмекеры не видят явного фаворита в этой паре. Небольшое преимущество в коэффициентах отдают подопечным Херардо Мартино, но в целом соперники равны. Лидеры обеих команд сейчас находятся в прекрасной форме. У них огромное представительство среди игроков в топ-чемпионатах, а последние результаты примерно одинаковые.

Польша и Мексика лучше большинства середняков и способны дать бой лидерам, но обеим не хватает стабильности и какой-то тактической изюминки. Явного преимущества друг над другом команды не имеют, поэтому мы поставим на ничью.

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