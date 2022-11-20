Украинка по происхождению подготовила для своих поклонников сюрприз – песню, созданную специально для чемпионата мира в Катаре. В нем говорится об объединении всех вокруг футбола и мирового форума. В клипе снялся и ее муж Войцех Щенсны.

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Что касается Марины, то она родилась в Виннице, но в детстве с родителями перебралась в Польшу. В соседней стране начала увлекаться музыкой, а в 6 лет приняла участие в своем первом песенном конкурсе. В 2011 году вышел ее первый сольный альбом под псевдонимом MaRina.

С Войцехом Щенсны певица украинского происхождения, чьи песни довольно популярны в Польше, проживает с 2013 года. Пара воспитывает сына.