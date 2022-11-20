Украинская жена игрока сборной Польши записала песню специально под ЧМ-2022
Марина Луценко, жена голкипера "Кадры" Войцеха Щенсны, проявляет свои таланты даже в футбольной плоскости.
Украинка по происхождению подготовила для своих поклонников сюрприз – песню, созданную специально для чемпионата мира в Катаре. В нем говорится об объединении всех вокруг футбола и мирового форума. В клипе снялся и ее муж Войцех Щенсны.
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Что касается Марины, то она родилась в Виннице, но в детстве с родителями перебралась в Польшу. В соседней стране начала увлекаться музыкой, а в 6 лет приняла участие в своем первом песенном конкурсе. В 2011 году вышел ее первый сольный альбом под псевдонимом MaRina.
С Войцехом Щенсны певица украинского происхождения, чьи песни довольно популярны в Польше, проживает с 2013 года. Пара воспитывает сына.
Мундиаль в Катаре для польской команды начнется во вторник, 22 ноября, поединком против Мексики. Также соперниками "Кадры" будут Саудовская Аравия и Аргентина.