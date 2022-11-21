"Я не думаю, что это будет мой последний чемпионат мира. Я также хочу сыграть и на следующем. Чемпионат мира 2018 года был для меня только дебютным.

Левандовски не будет играть на чемпионате мира с повязкой в украинских цветах – объяснение от лидера поляков

Россия стала одним из самых больших разочарований в моей карьере. Главным образом, потому, что мы не создали никаких возможностей. У меня не было шансов, до сих пор больно от этого. Это был провал. Забить на чемпионате мира — это огромная мечта, и я сделаю все, чтобы эта мечта на этот раз сбылась", – заявил Левандовски в комментарии The Guardian.

Напомним, Польша попала в группу С к Мексике, Аргентине и Саудовской Аравии. "Кадра" начнет свой путь 22 ноября матчем против мексиканцев.

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