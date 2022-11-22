Чемпіонат світу-2022, група С, 1-й тур

22 листопада, 18:00, м. Доха, стадіон "974"

Головний арбітр: Кріс Біт (Австралія)

Телетрансляція: MEGOGO, Суспільне

Якось стає сумно від того факту, що Польща зіграє на ЧС-2022, а Україна – ні. Нинішня "Кадра" не набагато сильніша за нашу збірну, та й адміністративних проблем там теж вистачало. Зокрема, головний тренер Паулу Соуза покинув національну команду за півроку до матчів плей-офф кваліфікації, а одним із фаворитів на пост коуча називали Андрія Шевченка.

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Зрештою, керманичем "бяло-червоних" призначили Чеслава Міхнєвіча – ніхто цього не зрозумів, адже даний спеціаліст у попередньому сезоні примудрився відправити чемпіонську Легію в зону вильоту. Щоправда, у Лізі Європи його підопічні навпаки феєрили. Так чи інакше, коуч виконав своє першочергове завдання, прорвавшись на ЧС-2022 завдяки перемозі над Швецією.

Поки що важко робити далекоглядні висновки по силі збірної Польщі. Її результати дуже неоднозначні: у Лізі націй "Кадра" набрала 7 очок, маючи в суперниках Бельгію та потужні Нідерланди, однак перемог здобули всього дві – обидві над "мертвим" Уельсом. Була нічия з "ораньє" (2:2), але був і розгром 1:6 від "червоних дияволів".

Товарняк проти Чилі перед Мундіалем завершився мінімальною звитягою, здобутою завдяки пізньому голу Пйонтека – хоча цей суперник нині досить слабкий. Результати, в принципі, корелюють з рівнем футболу поляків. Феєрії команда не демонструвала, але і явних провалів у їхній грі не помітно. Чеслав Міхнєвіч не проводив яскравих експериментів, просто підтримуючи порядок.

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У кадровому плані ситуація схожа. У "бяло-червоних" не найбільш крутий склад ("Кадра" мала і кращі заявки), але лідери демонструють вражаючу форму. Зєліньскі із 6 голами та 7 асистами веде Наполі до Скудетто, Щенсни тримає на собі Ювентус, Мілік із 6 голами за "б'янконері" теж виглядає круто, а про Лєвандовскі навіть немає сенсу щось говорити.

Подивимось, як усе це проявить себе на тлі Мексики. Суперник дуже серйозний. Починаючи з 1986 року, "ацтеки" не пропустили жодного чемпіонату світу (окрім ЧС-1990, на який збірна отримала дискваліфікацію), причому вони завжди виходили з групи. Важко згадати, коли цей колектив демонстрував жахливий футбол – "El Tri" завжди грали жорстко, щільно, агресивно й технічно.

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Дані характеристики нікуди не поділися. Мексика під керівництвом Херардо Мартіно видала потужну кваліфікацію до ЧС-2022, посівши друге місце – Канада розташувалася вище лишень завдяки кращій різниці голів. Щоправда, перемогти США та "трилисників" у відборі так і не вдалося. У Золотому Кубку КОНКАКАФ-2021 "ацтеки" дійшли до фіналу, вибивши канадців і мінімально поступившись США (американці забили на 117-й хвилині).

"Товарняки" перед катарським Мундіалем не вражають результатами – 9 матчів, 3 перемоги, поразки від Уругваю, Парагваю, Швеції та Колумбії. Щоправда, осіння частина спарингів (а це майже половина поєдинків) пройшла без європейських легіонерів (або майже без них). Із сильних опонентів мексиканці били тільки Нігерію ще півроку тому.

В кадровому плані у мексиканців завжди все було в порядку. Тут і фантастичний Лосано з Наполі, і могутний Рауль Хіменес з Вулверхемптона, і Андрес Гуардадо з Бетіса (він взагалі колись постаріє?). Втім, більшість фанів вмикає поєдинки цієї збірної лише заради однією людини – Гільєме Очоа.

Голкіпер-феномен, про якого згадують раз на чотири роки, коли він видає черговий десяток суперсейвів за матч, однозначно вийде в основі. Прикро, що він за всю свою кар'єру так і не зіграв у якомусь нормальному клубі, але в цьому і є його унікальність. Сподіваємось, чемпіонат світу подарує нам чергову серію великого шоу.

"Ацтеки" є головними конкурентами у битві за друге місце (перше з великою ймовірністю забере Аргентина), тож на поле обидві команди вийдуть максимально зарядженими. Осічка у Лусаїлі може коштувати виходу з групи.

Орієнтовні склади на матч Мексика – Польща

Мексика: Очоа – Гальярдо, Морено, Монтес, Санчес – Гуардадо, Еррера, Альварес – Вега, Мартін, Лосано

Польща: Щенсни – Ківіор, Глік, Беднарек – Залевскі, Шиманьскі, Зєліньскі, Крихов'як, Берешиньскі – Левандовскі, Мілік

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Букмекери не бачать явного фаворита у цій парі. Невеличку перевагу в коефіцієнтах віддають підопічним Херардо Мартіно, але в цілому суперники рівні. Лідери обох команд зараз перебувають у прекрасній формі. У них величезне представництво серед гравців у топ-чемпіонатах, а останні результати приблизно однакові.

Польща й Мексика кращі за більшість середняків і здатні дати бій лідерам, але обом не вистачає стабільності та якоїсь тактичної родзинки. Явної переваги один над одним команди не мають, тож ми поставимо на нічию.

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