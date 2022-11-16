Месси с опытными партнерами попытается выиграть чемпионат мира в Катаре, а молодая Испания бросит вызов.

Участники ЧМ-2022 объявили заявки на участие в турнире. Поверхностное исследование составов показало интересный результат.

Гана – самая молодая команда чемпионата со средним возрастом 25,2 лет. В африканской сборной всего три футболиста за 30 (два брата Айю и Одой), зато много талантливой молодежи (Кудус, Лэмпти, Сулемана, Сова).

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Молодыми составами также отличаются США, Эквадор и Испания (26,2), где много вундеркиндов из Барселоны.

На другом полюсе Иран (средний возраст – 29,1). В заявке Карлуша Кейруша лишь один футболист младше 26 лет. У Мексики также очень возрастной состав, как и у Аргентины (28,7). Последний шанс поколения Месси.

А вот самой опытной неожиданно стала сборная Катара. Хозяева ЧМ-2022 очень интенсивно готовились к домашнему чемпионату и сыграли много матчей одним составом. В среднем футболисты Катара провели по 56,6 матча за сборную.

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