Мбокани может стать игроком Панатинаикоса

Экс-нападающий Динамо Дьемерси Мбокани попал в сферу интересов греческого Панатинаикоса.

32-летний конголезец находится в списке трансферов клуба на позицию нападающего, сообщает греческое издание novasports.gr.

Напомним, Мбокани покинул Динамо после окончания прошлого сезона в статусе свободного агента. К нападающему проявляли интерес Андерлехт, Бурсаспор и Анкарагюджю, но конголезец не подписал контракт ни с одним из клубов.

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Заметим, что Панатинаикос за несоответствие финансовым требованиям УЕФА отстранен на 3 сезона от еврокубков.