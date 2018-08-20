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Мбокани может стать игроком Панатинаикоса

19:27 57 Читати українською
Мбокани может стать игроком Панатинаикоса
Дьемерси Мбокани / фото: Денис Руденко

Экс-нападающий Динамо Дьемерси Мбокани попал в сферу интересов греческого Панатинаикоса.

32-летний конголезец находится в списке трансферов клуба на позицию нападающего, сообщает греческое издание novasports.gr.

Напомним, Мбокани покинул Динамо после окончания прошлого сезона в статусе свободного агента. К нападающему проявляли интерес Андерлехт, Бурсаспор и Анкарагюджю, но конголезец не подписал контракт ни с одним из клубов.

Экс-игрок Шахтера Илсиньо отметился невероятным голом в МЛС

Заметим, что Панатинаикос за несоответствие финансовым требованиям УЕФА отстранен на 3 сезона от еврокубков.

Теги
Динамо Киев Динамо Киев Панатинаикос Панатинаикос Греция Мир Дьемерси Мбокани Дьемерси Мбокани
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