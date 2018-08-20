Мбокани может стать игроком Панатинаикоса

Лига чемпионов — 20:06 108
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Аякс – Динамо: "Если бы не VAR, мы могли проиграть", или Как амстердамские звезды сигналы киевлянам посылали
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Дебюти Роналду і Шевченка, феєричне лондонське дербі та зовсім різні Манчестери. Топ-10 підсумків європейського вікендуМир — 17:31 185
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Лучший игрок сезона УЕФА: объявлена тройка претендентовЛига чемпионов — 17:23 280
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Коноплянка может стать лицом революционной перестройки Эспаньола: насколько это реально?Испания — 17:18 613
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Ярмоленко в Вест Хэме еще не основной, но получил большую дозу комплиментов от легендарного бомбардира АПЛАнглия — 16:40 367
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