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Экс-игрок Шахтера Илсиньо отметился невероятным голом в МЛС

15:05 125 Читати українською
Экс-игрок Шахтера Илсиньо отметился невероятным голом в МЛС
Илсиньо празднует гол / Соцсети

Экс-хавбек Шахтера Илсиньо, который сейчас защищает цвета Филадельфии Юнион, забил эффектный гол в ворота Нью-Йорк Сити.

32-летний бразилец удвоил преимущество своей команды на семьдесят шестой минуте. Илсиньо "накрутил" трех защитников, а затем точно пробил между двумя игроками соперника. Следует отметить, что экс-хавбек Шахтера вышел на поле лишь за 8 минут до забитого гола.

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В итоге команда бразильца Филадельфия Юнион одержала победу над Нью-Йорк Сити, за которую выступает Давид Вилья.

Напомним, что бразилец, который покинул Шахтер в 2015 году, не так давно продлил свой контракт с американским клубом.

Теги
Шахтер Шахтер Мир МЛС Ілсінью --- Ілсінью
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