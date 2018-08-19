Экс-игрок Шахтера Илсиньо отметился невероятным голом в МЛС

Англия — 16:53 100
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"Какого черта Ярмоленко не в основе – он должен выйти на Арсенал": фанаты Вест Хэма отреагировали на игру украинца в АПЛ
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Зинченко снова не попал в заявку Манчестер Сити – на этот раз на матч с ХаддерсфилдомАнглия — 14:49 106
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Реал – Хетафе: Лунин не попал в заявку на матчИспания — 14:07 193
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Месси продемонстрировал класс уже в первом матче Примеры 2018/19 – почему Барселона может надеяться на "Золотой дубль"Испания — 11:28 402
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Аякс – Динамо: хавбек хозяев Нерес может пропустить игруЛига чемпионов — 10:52 142
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