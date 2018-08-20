Мбокані може стати гравцем Панатінаїкоса

Екс-нападник Динамо Дьємерсі Мбокані потрапив у сферу зацікавленості грецького Панатінаїкоса.

32-річний конголезець знаходиться у списку трансферів клубу на позицію нападника, повідомляє грецьке видання novasports.gr.

Нагадаємо, Мбокані покинув Динамо після закінчення минулого сезону у статусі вільного агента. До нападника проявляли інтерес Андерлехт, Бурсаспор та Анкарагюджю, але конголезець не підписав контракт з жодним клубом.

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Зауважимо, що Панатінаїкос за невідповідність фінансовим вимогам УЄФА відсторонений на 3 сезони від єврокубків.