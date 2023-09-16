Мбаппе вибухнув через зухвале святкування суперника – кат ПСЖ грав м'язами перед публікою
Кіліан Мбаппе явно перебував не у найкращому гуморі під час матчу проти Ніцци.
Форвард ПСЖ відзначився дублем, але цього не вистачило навіть для нічиєї.
Мбаппе емоційно відреагував на продаж ПСЖ чергової суперзірки
У складі Ніцци знайшовся свій герой – Терем Моффі до дублю додав результатативну передачу. Після свого другого гола і рахунку 3:1 зірка "орлят" зняв футболку, щоб похизуватися м'язами перед трибунами. Це дуже не сподобалося Кіліану Мбаппе, який впритул підійшов і щось дуже емоційно говорив у бік Моффі.
Гравець Ніцци отримав заслужену жовту, вислухав нотації Клемана Тюрпена і безтурботно продовжив матч, який завершився сенсаційною перемогою на полі ПСЖ.
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