Кіліан Мбаппе явно перебував не у найкращому гуморі під час матчу проти Ніцци.

Форвард ПСЖ відзначився дублем, але цього не вистачило навіть для нічиєї.

Мбаппе емоційно відреагував на продаж ПСЖ чергової суперзірки

У складі Ніцци знайшовся свій герой – Терем Моффі до дублю додав результатативну передачу. Після свого другого гола і рахунку 3:1 зірка "орлят" зняв футболку, щоб похизуватися м'язами перед трибунами. Це дуже не сподобалося Кіліану Мбаппе, який впритул підійшов і щось дуже емоційно говорив у бік Моффі.

Гравець Ніцци отримав заслужену жовту, вислухав нотації Клемана Тюрпена і безтурботно продовжив матч, який завершився сенсаційною перемогою на полі ПСЖ.

Kylian Mbappé was very unhappy with Terem Moffi’s celebration of OGC Nice’s 3rd goal tonight as they beat PSG at the Parc des Princes. pic.twitter.com/qJXCSQE36T — Get French Football News (@GFFN) September 15, 2023

ПСЖ зганьбився в домашньому матчі – дубль Мбаппе не врятував Енріке від першої поразки у Франції