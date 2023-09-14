Этим летом парижане устроили перезагрузку, избавившись от многих звезд. Лео Месси и Серхио Рамос ушли свободными агентами, Неймара продали в Аль-Хиляль, пришлось уйти и Марко Верратти.

Верратти официально перешел в новый клуб – он выиграл с ПСЖ 30 трофеев

Килиан Мбаппе посвятил итальянцу несколько сторис в своем Instagram. "Исключительный игрок и человек. Имел честь быть рядом с тобой все эти годы. Это было огромное удовольствие. Твое время здесь никогда не забудут. Один из лучших игроков, которых я видел. Спасибо, друг, буду очень скучать по тебе", – написал Мбаппе.

Напомним, Верратти провел в ПСЖ 11 лет карьеры, став одной из первых звезд в эпоху шейхов. За этот период Марко успел сыграть за парижан более четырехсот матчей и выиграть с клубом три десятка трофеев.

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