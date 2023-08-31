Мбаппе выбил у ПСЖ очередной безумный контракт – учтены все прихоти и путь для отступления
Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе продолжает балансировать на американских горках своей карьеры.
Француз откровенно удивляет постоянными изменениями своих решений. Новости по его приоритетам кардинально отличаются чуть ли не каждый день. То Мбаппе хочет в Реал, то решил остаться в ПСЖ...
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Килиан якобы намеревался отработать контракт (рассчитан до лета 2024 года) и перейти в Реал. Мадрид даже был готов простить форварду обман, когда он неожиданно продлил контракт с парижанами в прошлый раз. История снова может повториться.
По информации FootMercato, Мбаппе приблизился к подписанию нового соглашения с ПСЖ Стороны договорились продолжить сотрудничество до лета 2026 года, но Килиану оставят путь к отступлению – включат пункт о выкупе, который будет действовать в 2024 году. В этот раз Килиана убедили уже не деньгами (хотя зарплата тоже будет очень высокой), а дав ему немало рычагов влияния.
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Испанские СМИ пишут, что таким шагом Мбаппе может окончательно поставить крест на мечтах о Реале. Мадрид не простит вторую измену договоренностям и готов забрать француза только свободным агентом (желательно в начале января 2024 года уже подписать предварительный контракт).