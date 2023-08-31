Француз откровенно удивляет постоянными изменениями своих решений. Новости по его приоритетам кардинально отличаются чуть ли не каждый день. То Мбаппе хочет в Реал, то решил остаться в ПСЖ...

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Килиан якобы намеревался отработать контракт (рассчитан до лета 2024 года) и перейти в Реал. Мадрид даже был готов простить форварду обман, когда он неожиданно продлил контракт с парижанами в прошлый раз. История снова может повториться.

По информации FootMercato, Мбаппе приблизился к подписанию нового соглашения с ПСЖ Стороны договорились продолжить сотрудничество до лета 2026 года, но Килиану оставят путь к отступлению – включат пункт о выкупе, который будет действовать в 2024 году. В этот раз Килиана убедили уже не деньгами (хотя зарплата тоже будет очень высокой), а дав ему немало рычагов влияния.

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Испанские СМИ пишут, что таким шагом Мбаппе может окончательно поставить крест на мечтах о Реале. Мадрид не простит вторую измену договоренностям и готов забрать француза только свободным агентом (желательно в начале января 2024 года уже подписать предварительный контракт).