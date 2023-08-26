Капитан Манчестер Сити Кевин де Брюйне считает, что у его одноклубника Эрлинга Холанда есть все шансы получить самую престижную индивидуальную награду.

"Мои фавориты на получение "Золотого мяча" – это Холанд, Винисиус и Мбаппе. В такой последовательности.

Безжалостные методы ПСЖ сработали – Мбаппе принял неожиданное решение о будущем

Почему Винисиус выше Мбаппе? Я не знаю, где Килиан будет играть в этом сезоне. В ПСЖ претендовать на "Золотой мяч" гораздо сложнее. Ходят слухи, что он может перейти в Реал. Возможно, в таком случае я бы поставил его даже на первое место. Но Эрлинг Холанд – мой безусловный фаворит благодаря невероятному сезону, который он провел" – цитирует де Брюйне Goal со ссылкой на Sky Sports.

Обладатель "Золотого мяча" по итогам 2023 года станет известен 30 октября. Что касается де Брюйне, то лидер Манчестер Сити еще долгое время проведет в лазарете. Бельгиец травмировался в первом туре АПЛ и был прооперирован.

Чому Мбаппе ризикує так і не взяти Золотий м'яч – Мудрик, Холанд та 3 неочевидні конкуренти француза на найближчі роки