Мбаппе вибив у ПСЖ черговий божевільний контракт – враховані усі забаганки й шлях для відступу
Нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе продовжує балансувати на американських гірках своєї кар'єри.
Француз відверто дивує постійними змінами своїх рішень. Новини щодо його пріоритетів кардинально різняться ледь не щодня. То Мбаппе хоче в Реал, то вирішив залишитися в ПСЖ...
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Кіліан нібито мав намір відпрацювати контракт (розрахований до літа 2024 року) й перейти в Реал. Мадрид навіть був готовий пробачити форварду обман, коли він несподівано продовжив контракт з парижанами минулого разу. Історія знову може повторитися.
За інформацією FootMercato, Мбаппе наблизився до підписання нової угоди з ПСЖ. Сторони домовилися продовжити співпрацю до літа 2026 року, але Кіліану залишать шлях до відступу – включать пункт про викуп, який буде діяти в 2024-му. Цього разу Кіліана переконали вже не грішми (хоча зарплата також буде дуже високою), а надавши йому чимало важелів впливу.
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Іспанські ЗМІ пишуть, що таким кроком Мбаппе може остаточно поставити хрест на мрії про Реал. Мадрид не пробачить другої зради домовленостям і готовий забрати француза лише вільним агентом (бажано на початку січня 2024 року вже підписати попередній контракт).