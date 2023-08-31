Француз відверто дивує постійними змінами своїх рішень. Новини щодо його пріоритетів кардинально різняться ледь не щодня. То Мбаппе хоче в Реал, то вирішив залишитися в ПСЖ...

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Кіліан нібито мав намір відпрацювати контракт (розрахований до літа 2024 року) й перейти в Реал. Мадрид навіть був готовий пробачити форварду обман, коли він несподівано продовжив контракт з парижанами минулого разу. Історія знову може повторитися.

За інформацією FootMercato, Мбаппе наблизився до підписання нової угоди з ПСЖ. Сторони домовилися продовжити співпрацю до літа 2026 року, але Кіліану залишать шлях до відступу – включать пункт про викуп, який буде діяти в 2024-му. Цього разу Кіліана переконали вже не грішми (хоча зарплата також буде дуже високою), а надавши йому чимало важелів впливу.

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Іспанські ЗМІ пишуть, що таким кроком Мбаппе може остаточно поставити хрест на мрії про Реал. Мадрид не пробачить другої зради домовленостям і готовий забрати француза лише вільним агентом (бажано на початку січня 2024 року вже підписати попередній контракт).