На одной из общих тренировок парижан Килиан Мбаппе насмехался над Усманом Дембеле, который недавно присоединился к французскому клубу.

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Французский феномен спросил у своего одноклубника: "Ты же из Барсы пришел, почему не поешь?" Рядом находился воспитанник Атлетико Лукас Эрнандес, который сказал: "Как в таком гов**ном клубе могут научить петь?"

Напомним, что Усман Дембеле летом текущего года перешел ПСЖ из Барселоны. Нападающий отыграл в двух матчах за новую команду, но пока что не отметился результативными действиями.

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