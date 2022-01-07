Возглавил список Килиан Мбаппе. Для нападающего ПСЖ это уже третья подобная награда, ранее он получал ее в 2019 и 2020 годах.

Мбаппе: Прошло два года с тех пор, как мы выходили в финал Лиги чемпионов

Второе место занял нападающий Реала Карим Бензема, а на третьей позиции оказался новичок ПСЖ Лионель Месси. Кристоф Гальтье, с которым Лилль выиграл Лигу 1, поднялся с седьмого на четвертое место, первую пятерку замкнул наставник сборной Франции Дидье Дешам. Неймар расположился восьмым.

А вот арбитр Стефани Фраппар, триумфатор прошлогоднего рейтинга, опустилась на 18-ю строчку.

Кто придет на смену Стефани Фраппар?



Мы седьмой год публикуем его список из 30 личностей, которые делают французский футбол: https://t.co/JFK3OI5Yd2 pic.twitter.com/haKlNlbWBx - КОМАНДА (@lequipe) 5 января 2022 г.