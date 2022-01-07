Мбаппе в третий раз возглавил рейтинг самых влиятельных людей французского футбола
Авторитетное французское издание L'Équipe назвало 30 наиболее влиятельных представителей французского футбола.
Возглавил список Килиан Мбаппе. Для нападающего ПСЖ это уже третья подобная награда, ранее он получал ее в 2019 и 2020 годах.
Мбаппе: Прошло два года с тех пор, как мы выходили в финал Лиги чемпионов
Второе место занял нападающий Реала Карим Бензема, а на третьей позиции оказался новичок ПСЖ Лионель Месси. Кристоф Гальтье, с которым Лилль выиграл Лигу 1, поднялся с седьмого на четвертое место, первую пятерку замкнул наставник сборной Франции Дидье Дешам. Неймар расположился восьмым.
А вот арбитр Стефани Фраппар, триумфатор прошлогоднего рейтинга, опустилась на 18-ю строчку.
ПСЖ устроил погром в Кубке Франции – Мбаппе оформил хет-трик и праздновал юбилей