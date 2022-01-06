У форварда ПСЖ Килиана Мбаппе есть амбициозные планы на нынешний сезон Лиги чемпионов.

"Мы должны быть готовы. Время пришло. Это важнейшая часть сезона. Конечно, мы хотим шагнуть вперед. Прошло два года с тех пор, как мы выходили в финал, полуфинал. Но сейчас мы хотим победить", – цитирует Мбаппе CNN.

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Действующий контракт Килиана с парижанами истекает летом и, по слухам, 23-летний француз переберется в лагерь Реала. Именно с мадридцами ПСЖ сыграет в рамках 1/8 финала ЛЧ.

В нынешнем сезоне Мбаппе провел 25 матчей, в которых отличился 18-ю голами и 15-ю ассистами.

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