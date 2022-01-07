Мбаппе втретє очолив рейтинг найвпливовіших людей французького футболу
Авторитетне французьке видання L'Équipe назвало 30 найбільш впливових представників французького футболу.
Очолив список Кіліан Мбаппе. Для нападника ПСЖ це вже третя така нагорода, раніше він здобував її у 2019 та 2020 роках.
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Друге місце посів нападник Реала Карім Бензема, а на третій позиції опинився новачок ПСЖ Ліонель Мессі. Крістоф Гальтьє, з яким Лілль виграв Лігу 1, піднявся з сьомої на четверту сходинку. Першу п'ятірку замкнув наставник збірної Франції Дідьє Дешам, а от Неймар розташувався аж восьмим.
До слова, арбітриня Стефані Фраппар, тріумфаторка торішнього рейтингу, опустилась на 18-ту сходинку.
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