Очолив список Кіліан Мбаппе. Для нападника ПСЖ це вже третя така нагорода, раніше він здобував її у 2019 та 2020 роках.

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Друге місце посів нападник Реала Карім Бензема, а на третій позиції опинився новачок ПСЖ Ліонель Мессі. Крістоф Гальтьє, з яким Лілль виграв Лігу 1, піднявся з сьомої на четверту сходинку. Першу п'ятірку замкнув наставник збірної Франції Дідьє Дешам, а от Неймар розташувався аж восьмим.

До слова, арбітриня Стефані Фраппар, тріумфаторка торішнього рейтингу, опустилась на 18-ту сходинку.

Qui va succéder à Stéphanie Frappart ?



Nous vous dévoilons pour la septième année sa liste des 30 personnalités qui font le foot français : https://t.co/JFK3OI5Yd2 pic.twitter.com/haKlNlbWBx — L'ÉQUIPE (@lequipe) January 5, 2022

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