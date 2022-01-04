ПСЖ разбил Ванн (4:0) в 1/16 Кубка Франции. Читайте отчет о матче и смотрите видеообзор на Футбол 24.

Кубок Франции, 1/16

Ванн – ПСЖ – 0:4

Голы: Кимпембе, 28, Мбаппе, 59, 71, 76

Середняк Лиги 2 принимал команду Маурисио Почеттино, но продержаться ему удалось до 28 минуты, пока Кимпембе не прошил кипера мощным ударом головой.

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Лионель Месси и Неймар пропускали поединок из-за коронавируса и травмы соответственно, поэтому команду за собой повел Килиан Мбаппе. Во втором тайме 23-летний француз оформил красивый хет-трик. Третий мяч стал для Килиана 150-м в футболке ПСЖ во всех турнирах.

Парижане уверенно прошли в 1/8 финала, где сыграют с Нантом, который на предварительном этапе одолел Ветре.