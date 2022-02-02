Недавно появилась информация, что Реал готов сделать француза самым оплачиваемым игроком мира. Правда, официального оглашения не будет до завершения стадии 1/8 финала ЛЧ. Соперником мадридцев, по иронии судьбы, будет именно парижский клуб.

Мбаппе согласовал контракт с Реалом и станет самым богатым футболистом мира, – Bild

Бывший президент Барселоны Жоан Гаспар уверен, что чемпион мира уже подписал все необходимые бумаги с Реалом. Не хватает только официального подтверждения.

"Хочу дать вам эксклюзив. Уверен, что Мбаппе уже подписал контракт с Реалом. Я убежден в этом, потому что очень хорошо знаю Флорентино Переса", – цитирует Гаспара Marca.

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Летом у 23-летнего француза истекает контракт с ПСЖ – соответственно, уже сейчас он имеет право заключать предварительное соглашение с любым клубом. Килиан перешел в ПСЖ летом 2017-го из Монако и обошелся столичному клубу в 145 млн евро. Правда, Мбаппе так и не помог парижанам выиграть Лигу чемпионов. Высшее достижение – выход в финал 2019/20 и поражение от Баварии.

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