Реал таки выиграл борьбу у ПСЖ за 23-летнего чемпиона мира. Следующий сезон Килиан Мбаппе начнет в Мадриде.

Флорентино Перес смог убедить французского нападающего перейти в Реал на правах свободного агента. Мбаппе не будет продлевать контракт с ПСЖ и летом переберется в мадридский клуб.

Мбаппе определил дедлайн принятия решения о будущем – Реал и ПСЖ замерли в ожидании

Килиан будет получать в Испании сумасшедшие деньги. За каждый год игры в футболке Реала французу будут платить 50 млн евро (правда, эта сумма не учитывает уплату налогов). Впрочем, Мбаппе гарантированно станет самым оплачиваемым футболистом мира, сообщает Bild.

ПСЖ якобы уже знает о неизбежном уходе нападающего, поэтому больше не будет предлагать ему новый контракт. Но официального объявления придется подождать – до завершения стадии 1/8 финала ЛЧ, в которой Реал сыграет как раз против ПСЖ, стороны не будут делать никаких заявлений.

Трансферный дедлайн, зима 2022: потенциальный дуэт игроков сборной Украины в АПЛ, удивительный трансфер Барсы