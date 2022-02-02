Жоан Гаспар – очільник "синьо-гранатових" у 2000-2003 роках – переконаний, що мадридський клуб вже завершив трансфер Кіліана Мбаппе.

Нещодавно з'явилася інформація, що Реал готовий зробити француза найоплачуванішим гравцем світу. Щоправда, офіційного оголошення не буде до завершення стадії 1/8 фіналу ЛЧ. Суперником мадридців, за іронією долі, буде саме паризький клуб.

Мбаппе узгодив контракт із Реалом та стане найбагатшим футболістом світу, – Bild

Колишній президент Барселони Жоан Гаспар впевнений, що чемпіон світу вже підписав усі необхідні папери з Реалом. Бракує лише офіційного підтвердження.

"Хочу дати вам ексклюзив. Упевнений, що Мбаппе вже підписав контракт із Реалом. Я переконаний у цьому, бо дуже добре знаю Флорентіно Переса", – цитує Гаспара Marca.

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Влітку у 23-річного француза завершується контракт з ПСЖ – відповідно, вже зараз він має право укладати попередню угоду з будь-яким клубом. Кіліан перейшов у ПСЖ влітку 2017-го з Монако і обійшовся столичному клубу в 145 млн євро. Щоправда, Мбаппе так і не допоміг парижанам виграти Лігу чемпіонів. Найвище досягнення – вихід у фінал 2019/20 і поразка від Баварії.

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