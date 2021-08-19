Мбаппе уже готовится к выступлениям за Реал – семья форварда приобрела дом в Мадриде
19:25 - Читати українською
Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе твердо настроен оказаться в мадридском Реале.
Семья чемпиона мира уже приобрела дом в столице Испании, информирует Radio Marca.
Реал договорился о переходе Холанда – авторитетный источник пролил свет на трансферную бомбу
Помещение расположено в престижном районе Ла Моралеха, что на севере Мадрида. Такой шаг можно расценивать как дополнительный аргумент в пользу будущего переезда чемпиона мира. Правда, его следует ожидать следующим летом, когда нападающий станет свободным агентом.
Добавим, что в текущем сезоне Мбаппе провел 2 матча за ПСЖ и отметился 2 ассистами.
Повернення безкомпромісної Англії, життя Барселони після Мессі, норвезький Хижак знову на полюванні – огляд вікенду
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter