Семья чемпиона мира уже приобрела дом в столице Испании, информирует Radio Marca.

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Помещение расположено в престижном районе Ла Моралеха, что на севере Мадрида. Такой шаг можно расценивать как дополнительный аргумент в пользу будущего переезда чемпиона мира. Правда, его следует ожидать следующим летом, когда нападающий станет свободным агентом.

Добавим, что в текущем сезоне Мбаппе провел 2 матча за ПСЖ и отметился 2 ассистами.

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