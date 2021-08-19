Родина чемпіона світу вже придбала будинок в столиці Іспанії, інформує Radio Marca.

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Помешкання розташоване в престижному районі Ла Моралеха, що на півночі Мадрида. Такий крок можна розцінювати як додатковий аргумент на користь майбутнього переїзду чемпіона світу. Щоправда, його слід очікувати наступного літа, коли нападник стане вільним агентом.

Додамо, що в поточному сезоні Мбаппе провів 2 матчі за ПСЖ та відзначився 2 асистами.

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