Мбаппе увлекается игроком Серии А – и это не Роналду

"Смотрю повтор матча Милана... Златан, какой же все-таки это игрок! 38 лет...

Ибрагимович определился со своим будущим в Милане

На этом все, хорошего дня, ребята", – написал Мбаппе в Twitter.

В 37-м туре Серии А Сампдория дома потерпела разгромное поражение от Милана (1:4), где Златан Ибрагимович отметился дублем.

Напомним, руководство чемпионата Франции из-за пандемии решило не возобновлять турнир и досрочно определить ПСЖ триумфатором.

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