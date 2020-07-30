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Мбаппе увлекается игроком Серии А – и это не Роналду

30 июля 22:49 - Читати українською
Мбаппе увлекается игроком Серии А – и это не Роналду
Килиан Мбаппе / Фото ФК ПСЖ

Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе скучает по футболу, просматривая матчи чемпионата Италии.

"Смотрю повтор матча Милана... Златан, какой же все-таки это игрок! 38 лет...

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На этом все, хорошего дня, ребята", – написал Мбаппе в Twitter.

В 37-м туре Серии А Сампдория дома потерпела разгромное поражение от Милана (1:4), где Златан Ибрагимович отметился дублем.

Напомним, руководство чемпионата Франции из-за пандемии решило не возобновлять турнир и досрочно определить ПСЖ триумфатором.

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Теги
Златан Златан Ибрагимович Милан Милан Италия Килиан Килиан Мбаппе
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