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Мбаппе захоплюється гравцем Серії А – і це не Роналду

30 липня 22:49 - Читать на русском
Мбаппе захоплюється гравцем Серії А – і це не Роналду
Кіліан Мбаппе / Фото ФК ПСЖ

Форвард ПСЖ Кіліан Мбаппе сумує за футболом, переглядаючи матчі чемпіонату Італії.

"Дивлюся повтор матчу Мілана... Златан, який же все-таки це гравець! 38 років...

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На цьому все, гарного дня, хлопці", – написав Мбаппе у Twitter.

У 37-му турі Серії А Сампдорія вдома зазнала розгромної поразки від Мілана (1:4), де Златан Ібрагімовіч відзначився дублем.

Нагадаємо, керівництво чемпіонату Франції через пандемію вирішило не відновлювати турнір та достроково визначити ПСЖ тріумфатором.

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Теги
Златан Златан Ібрагімовіч Мілан Мілан Італія Кіліан Кіліан Мбаппе
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