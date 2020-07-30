Мбаппе захоплюється гравцем Серії А – і це не Роналду

Форвард ПСЖ Кіліан Мбаппе сумує за футболом, переглядаючи матчі чемпіонату Італії.

"Дивлюся повтор матчу Мілана... Златан, який же все-таки це гравець! 38 років...

Ібрагімовіч визначився зі своїм майбутнім у Мілані

На цьому все, гарного дня, хлопці", – написав Мбаппе у Twitter.

У 37-му турі Серії А Сампдорія вдома зазнала розгромної поразки від Мілана (1:4), де Златан Ібрагімовіч відзначився дублем.

Нагадаємо, керівництво чемпіонату Франції через пандемію вирішило не відновлювати турнір та достроково визначити ПСЖ тріумфатором.

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