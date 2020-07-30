Ибрагимович определился со своим будущим в Милане

Нападающий Милана Златан Ибрагимович решил доказать, что имеет еще порох в пороховницах.

Златан Ибрагимович решил остаться в Милане, сообщает La Gazzetta dello Sport.

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Наставник "россонери" Стефано Пиоли лично убедил 38-летнего шведа продолжить сотрудничество с клубом. Действующий контракт Златана с Миланом истекает в конце лета.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии Ибра провел 17 матчей, в которых отметился 9-ю голами и 5-ю ассистами. За тур до окончания Серии А Милан расположился на 6-й строчке турнирной таблицы.

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