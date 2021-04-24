Мбаппе травмировался перед матчем против Манчестер Сити – тренер ПСЖ успокоил болельщиков
Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе получил повреждение в матче Лиги 1.
Килиан Мбаппе отметился дублем в поединке против Метца (3:1), но не смог доиграть матч из-за повреждения. Француз покидал поле, прихрамывая.
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"Килиан получил удар по четырехглавой мышце. Не думаю, что это помешает ему сыграть в среду", – цитирует главного тренера парижан Почеттино L`Equipe.
Напомним, 28 апреля на ПСЖ ожидает полуфинальная встреча Лиги чемпионов против Манчестер Сити. В предыдущем раунде Мбаппе и компания прошли Баварию благодаря правилу выездного гола (3:2 в Мюнхене, 0:1 в Париже).
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