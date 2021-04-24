Лига 1, 34-й тур

Сент-Этьен – Брест – 1:2

Голы: Хазри, 11 – Шарбонье, 66, 79

Метц – ПСЖ – 1:3

Голы: Центонзе, 46 – Мбаппе, 4, 59, Икарди, 89 (пен.)

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ПСЖ на выезде обыграл Метц. Главным героем встречи стал традиционно главная звезда парижан Килиан Мбаппе, который отличился дублем. Эффектную точку во встрече поставил Икарди, реализовав пенальти паненкой. Пока Лилль еще не сыграл свой поединок, ПСЖ возглавил турнирную таблицу, Метц – 10-й.

В еще одном матче вечера Брест обыграл Сент-Этьен и обошел соперника в таблице – 13 и 14 места соответственно.

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Гол Икарди: