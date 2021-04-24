Мбаппе травмувався перед матчем проти Манчестер Сіті – тренер ПСЖ заспокоїв вболівальників
Нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе зазнав пошкодження у матчі Ліги 1.
Кіліан Мбаппе відзначився дублем у поєдинку проти Метца (3:1), але не зміг дограти матч через пошкодження. Француз покидав поле, накульгуючи.
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"Кіліан отримав удар по чотириголовому м'язу. Не думаю, що це завадить йому зіграти в середу", – цитує головного тренера парижан Маурісіо Почеттіно L`Equipe.
Нагадаємо, 28 квітня на ПСЖ очікує півфінальна зустріч Ліги чемпіонів проти Ман Сіті. У попередньому раунді Мбаппе і компанія пройшли Баварію завдяки правилу виїзного гола (3:2 в Мюнхені, 0:1 у Парижі).
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