"Мбаппе становится лидером лишь в самых развратных вечеринках": известный журналист уничтожил звезду ПСЖ после фиаско
Провальное выступление форварда ПСЖ Килиана Мбаппе во втором туре Лиги чемпиона не осталось незамеченным среди журналистов. Эксперт RMC Sport Даниэль Риоло считает, что француз не является лидером команды.
"Помню знаменитую прошлогоднюю фразу Мбаппе, направленную на Неймара: "надо хорошо есть, хорошо спать". Из-за отстранения Килиана была паршивая подготовка к сезону. Когда ты так готовишься, то показываешь на поле меньше.
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Потому что если в чем-то Мбаппе и становится лидером, то это в самых развратных вечеринках Парижа на данный момент. Вечеринки, которые он устраивает, и репутация, которую он создал себе по всему Парижу, о которой говорят все...
Ему стоит быть очень осторожным, потому что эффекта ждать долго не придется. Обратите внимание на то, во что превращается Мбаппе. И следите за тем, что люди начинают говорить о нем повсюду", – цитирует Даниэля Риоло Foot Mercato.
В матче против Ньюкасла француз был одним из худших. L'Equipe оценил игру Мбаппе в два балла, что является самой низкой оценкой среди всех игроков ПСЖ.
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