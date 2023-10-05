"Помню знаменитую прошлогоднюю фразу Мбаппе, направленную на Неймара: "надо хорошо есть, хорошо спать". Из-за отстранения Килиана была паршивая подготовка к сезону. Когда ты так готовишься, то показываешь на поле меньше.

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Потому что если в чем-то Мбаппе и становится лидером, то это в самых развратных вечеринках Парижа на данный момент. Вечеринки, которые он устраивает, и репутация, которую он создал себе по всему Парижу, о которой говорят все...

Ему стоит быть очень осторожным, потому что эффекта ждать долго не придется. Обратите внимание на то, во что превращается Мбаппе. И следите за тем, что люди начинают говорить о нем повсюду", – цитирует Даниэля Риоло Foot Mercato.

В матче против Ньюкасла француз был одним из худших. L'Equipe оценил игру Мбаппе в два балла, что является самой низкой оценкой среди всех игроков ПСЖ.

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