Провальний виступ форварда ПСЖ Кіліана Мбаппе в другому турі Ліги чемпіоні не залишився непоміченим серед журналістів. Експерт RMC Sport Даніель Ріоло вважає, що француз не є лідером команди.

"Пам'ятаю знамениту торішню фразу Мбаппе, спрямовану на Неймара: "треба добре їсти, добре спати". Через відсторонення Кіліана була паршива підготовка до сезону. Коли ти так готуєшся, то показуєш на полі менше.

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Тому що якщо в чомусь Мбаппе і стає лідером, то це в найрозпусніших вечірках Парижа на цю мить. Вечірки, які він влаштовує, і репутація, яку він створив собі по всьому Парижу, про яку говорять усі...

Йому варто бути дуже обережним, бо ефекту чекати довго не доведеться. Зверніть увагу на те, на що перетворюється Мбаппе. І стежте за тим, що люди починають говорити про нього всюди", – цитує Даніеля Ріоло Foot Mercato.

В матчі проти Ньюкасла француз був одним з найгірших. L'equipe оцінив гру Мбаппе у два бали, що є найнижчою оцінкою серед всіх гравців ПСЖ.

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